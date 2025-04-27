В Марий Эл ожидается высокая пожароопасность лесов

С 27 по 29 апреля на территории Республики Марий Эл ожидается высокая пожароопасность лесов (4 класс). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.

Главное управление МЧС России по Марий Эл призывает жителей и гостей быть особенно осторожными и строго соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе не жечь мусор на дачных участках и не разводить костры вблизи леса.

Также не следует курить в лесу, бросать окурки, а также оставлять горючие материалы и стеклянные предметы и другой мусор, который может стать причиной пожара.

Влас Северин