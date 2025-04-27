В Лаишевском районе Республики Татарстан произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого один из них загорелся. Информация об этом опубликована в Telegram-канале госавтоинспекции района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Лаишевском районе Татарстана авто с младенцем в салоне загорелось после ДТП

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района Татарстана В Лаишевском районе Татарстана авто с младенцем в салоне загорелось после ДТП

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района Татарстана

Авария случилась 26 апреля в 10:00 на втором километре автодороги Аэропорт — Столбище. По данным инспектора ГИБДД Рината Давлетшина, водитель AUDI Q5 нарушил несколько пунктов Правил дорожного движения РФ, выехав на встречную полосу. Это привело к столкновению с автомобилем KIA CEED, который в результате удара съехал в кювет и загорелся.

В салоне KIA CEED находилась семья с годовалым ребенком. Малыш находился в детском кресле, что помогло избежать травм. Автомобиль виновника аварии эвакуирован на стоянку, а в отношении водителя AUDI Q5 начато административное расследование.

Влас Северин