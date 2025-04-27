Петербуржцев предупредили о мокром снеге, дожде и порывах ветра в понедельник

В Санкт-Петербурге 28 апреля в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами порывы ветра до 15 м/с. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

При этом, по данным городского Гидрометцентра, днем в понедельник облачно с прояснениями, атмосферное давление понизится и будет варьироваться от 760 до 749 мм рт. ст. Ветер юго-западный, западный, умеренный, однако возможно его резкое усиление.

Как уточнили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха днем в Петербурге составит +8…+13 градусов. Несмотря на приближающееся тепло, ночью столбики термометров опустятся до +2...-3, а местами достигнут отметки в минус 7.

Из-за осадков в виде мокрого снега и дождя ведомство спасателей предупреждает, что ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Автовладельцев и пешеходов призывают быть предельно осторожными на дорогах.

Валерия Мальцева