Скончался народный артист России, Татарстана и Башкортостана Фидан Гафаров
В Уфе на 78-м году жизни скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров. Информация об этом опубликована на сайте представительства Республики Башкортостан при президенте РФ.
Скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров
Фото: Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури
Фидан Гафаров родился в 1945 г. и начал творческую карьеру в 1965 г., поступив на театральное отделение Уфимского училища искусств. В 1967 г. он был принят в труппу Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, где исполнил роль Ильгама в драме Ангама Атнабаева «Песнь о любви».
За годы работы в театре Фидан Гафаров сыграл множество ролей, ставших частью театрального искусства Башкортостана. Он также был популярен как исполнитель народных и эстрадных песен.