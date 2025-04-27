Скончался народный артист России, Татарстана и Башкортостана Фидан Гафаров

В Уфе на 78-м году жизни скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров. Информация об этом опубликована на сайте представительства Республики Башкортостан при президенте РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров

Фото: Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури Скончался народный артист России, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров

Фото: Башкирский академический театр драмы им. Мажита Гафури

Фидан Гафаров родился в 1945 г. и начал творческую карьеру в 1965 г., поступив на театральное отделение Уфимского училища искусств. В 1967 г. он был принят в труппу Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, где исполнил роль Ильгама в драме Ангама Атнабаева «Песнь о любви».

За годы работы в театре Фидан Гафаров сыграл множество ролей, ставших частью театрального искусства Башкортостана. Он также был популярен как исполнитель народных и эстрадных песен.

Влас Северин