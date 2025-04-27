На Дону долгосрочная аренда квартиры в марте снизилась на 4%

В Ростовской области по итогам марта 2025 года медианная стоимость долгосрочной аренды квартиры составила 28 тыс. руб. в месяц, что на 4,6% ниже показателя февраля, сообщила «Деловая газета. Юг» со ссылкой на сервис «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным экспертов, снижение в течение месяца связано с увеличением предложения арендного жилья с приходом весны, в том числе за счет бюджетных вариантов. При этом за год стоимость таких лотов выросла на 4,5%, что, по данным аналитиков, связано с выводом на рынок инвестиционных квартир. Так, медианная стоимость аренды студий в регионе в марте 2025 года составила 26 тыс. руб. (на 11,3% ниже показателя февраля), однокомнатных квартир – 24 тыс. руб. (на 11% ниже предыдущего месяца).

«Медианная ставка студий выше за счет того, что формат представлен только в современных проектах, в то время как однокомнатные квартиры сдаются и в старом, и в новом жилом фонде»,— говорится в сообщении.

В то же время медианная ставка аренды двухкомнатных квартир в Ростовской области – 31 тыс. руб. (–10,9% за месяц), трехкомнатных – от 20 до 240 тыс. руб.

Исследования показали, в марте 2025 года наибольшим спросом среди арендаторов Ростовской области пользовались 1– комнатные квартиры, на которые пришлось 47,7% от общего числа просмотров объявлений. 2 – комнатные квартиры также пользовались популярностью, привлекая внимание 21,9% потенциальных съемщиков. Студии заняли 3 место по востребованности с показателем 17,6%. На долю 3 – комнатных квартир, предлагаемых в аренду, пришлось 5,3% от общего количества объявлений.

В целом, за прошедший год наблюдался значительный рост интереса к долгосрочной аренде жилья в Ростовской области, увеличившись на 17,5%.

Валентина Любашенко