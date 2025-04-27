По Белгородской области выпустили более 150 боеприпасов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки вооруженные силы Украины выпустили по региону более 150 боеприпасов. Область также атаковали 66 беспилотников, сбиты были 22 БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Как написал губернатор в Telegram, в селе Отрадное Белгородского района в результате ударов двух FPV-дронов посечены осколками два автомобиля. В селе Долгое Валуйского района уничтожен частный дом, повреждено домовладение и три надворные постройки, а также автомобиль и объект торговли. В селе Соболевка повреждена одна машина.

В Краснояружском районе под обстрел попали семь населенных пунктов. В селе Илек-Пеньковка в результате атак беспилотников повреждены частное домовладение, грузовой автомобиль, административное здание и бытовое помещение на территории производственного предприятия. В поселке Красная Яруга вследствие детонации БПЛА повреждены частный дом и грузовой автомобиль.

В Ракитянском районе в селе Русская Березовка в результате отражения атаки БПЛА поврежден частный дом. В селе Муром Шебекинского округа повреждены три домовладения, в селах Белянка и Новая Таволжанка — по одному домовладению.

В Ивнянском районе вблизи села Орловка повреждена линия электропередачи. По словам Вячеслава Гладкова, электроснабжение уже восстановлено.