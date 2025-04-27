Полиция ищет грабителя самокатов, напавшего на детей в районе Новая Охта

Сотрудники полиции проводят проверку по факту грабежа самокатов у детей в Красногвардейском районе Петербурга. Так, 25 апреля в 19:54 в правоохранительные органы поступила информация о том, что возле дома 5 по аллее Евгения Шварца в районе Новая Охта неизвестный ударил ребенка и отобрал у него самокат. Об инциденте сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прибывший на место наряд полиции установил, что нападавший «в результате внезапно возникшего конфликта» нанес удар неизвестным предметом 12-летнему мальчику. После полученного урона ребенок вместе со своим другом-сверстником покинул место происшествия.

Дети бросили принадлежащие им самокаты, стоимость каждого из которых составляет 10 тыс. рублей. Когда дети вернулись, то уже не обнаружили свои личные вещи. В настоящий момент сотрудники полиции проводят проверку по данному факту и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителя Петергофа будут судить за кражу шести велосипедов.

Валерия Мальцева