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Жителя Петергофа будут судить за кражу велосипедов

Жителя Петергофа будут судить за кражу шести велосипедов. Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в рамках статьи 158 УК РФ.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе петербургской прокуратуры, молодому человеку вменяют ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По версии следствия, с июня по июль мужчина планомерно выкатывал чужие велосипеды из парадных жилых домов, а затем продавал похищенное.

Общий ущерб шести потерпевшим превысил 170 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительницу Ломоносова обвиняют в краже 33 кусков сыра из продуктового магазина.

Дарья Астанина

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