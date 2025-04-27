Суд на Урале арестовал обвиняемого в нападении на тренера по фигурному катанию

Октябрьский районный суд Екатеринбурга взял под арест Адониса Мироева, который обвиняется по п «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, он решил, что 23 апреля его дочери на соревнованиях по фигурному катанию в Екатеринбурге поставили несправедливые оценки. За это он избил тренера Михаила Слободчикова, выполнявшего функции судьи. Пострадавший был госпитализирован.

По решению суда Адонис Мироев будет содержаться под стражей до 23 июня. Постановление пока не вступило в законную силу, защита имеет возможность его обжаловать.

Анастасия Брагина