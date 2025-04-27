В липецкой Усмани могут отреставрировать историческое здание колледжа за 15 млн

Усманский многопрофильный колледж начал поиск подрядчика для реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Здание реального училища» по адресу Карла Маркса, 42 в липецкой Усмани. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Начальная цена контракта — 15 млн руб. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Здание реального училища»

Фото: с сайта усманского краеведческого портала «Здание реального училища»

Фото: с сайта усманского краеведческого портала

Работы предстоит выполнить до 31 декабря 2025 года. Подрядчику необходимо обновить фасад здания, в том числе кирпичную кладку, а также отремонтировать водосточную систему.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 мая. Итоги подведут 13 мая.

Здание было построено в 1912 году по проекту воронежского архитектора Михаила Замятина. Было признано объектом культурного наследия регионального значения в 1992 году.

В марте сообщалось, что в Липецке ищут подрядчика проектной документации для реставрации фасада здания облправительства.

Егор Якимов