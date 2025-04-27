На Дону из ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС осталась только четверть

Ежегодно более 5 тыс. граждан, получивших инвалидность в результате Чернобыльской трагедии, получают соответствующие денежные компенсации, сообщает пресс-служба регионального соцфонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Вах, Коммерсантъ Фото: Елена Вах, Коммерсантъ

В Ростовской области насчитывается свыше 30 тыс. участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, более 10 тыс. ликвидаторов отмечены орденами Мужества и прочими знаками отличия, учрежденными государством, уточняет источник.

Каждый год более 5 тыс. чернобыльцев с инвалидностью получают выплаты, которые составляют от 1 тыс. 936 руб. до 2 тыс. 420 руб. за ущерб здоровью и от 484 до 1 тыс. 452 руб. на оздоровление.

В канун 39-летия с момента катастрофы, в Ростове-на-Дону состоялась церемония у мемориала ликвидаторам. В других городах и селах региона также отдали дань уважения участникам ликвидации аварии. В Батайске чернобыльцы своими силами облагородили монумент, а в с. Подгорное Орловского района для учеников организовали круглый стол, рассказав о героизме ликвидаторов.

В преддверии 40-летней годовщины трагедии в Ростовской области активно готовятся к масштабным мероприятиям.

Валентина Любашенко