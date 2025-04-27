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В весенних субботниках в Самаре приняли участие более 50 тыс. человек

В Самаре на весенние субботники вышли более 50 тыс. человек, сообщил глава города Иван Носков. Последний весенний субботник в этом году прошел вчера, 26 апреля. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Окончательные итоги генеральной уборки города подводить пока рано, на некоторых участках работа еще продолжается — например, на неразграниченных территориях, у бесхозных гаражей, в промзонах. Продолжается и косметический ремонт малых архитектурных форм — ограждений, лавочек, урн и т. д.»,— написал Иван Носков в своем Telegram-канале. 

Вчера чиновники городской администрации и представители Общественной палаты Самары высадили саженцы елей в парке Металлургов. На широких газонах Самары планируется высаживать раскидистые кустарники. 

«А вот там, где уже уложена тротуарная плитка — вскрывать не будем. Как вариант озеленения рассмотрим кадки с растениями. Но важно, чтобы они не мешали обзору водителей и трафику пешеходов»,— отметил градоначальник. 

Сабрина Самедова

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