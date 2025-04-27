Платить за доставку продуктов за город готовы 53% петербургских дачников

В Петербурге 17% жителей уже заказывают доставку продуктов и готовых блюд на дачу. Хотели бы воспользоваться подобной услугой в этом сезоне 53% опрошенных, а 32% лишь рассматривают подобный вариант. Такие данные предоставили «Ъ-СПб» по результатам собственного исследования аналитики «Яндекс Реклама».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Дача остается массовым форматом отдыха для 72% опрошенных петербуржцев. Они планируют регулярно приезжать за город или жить там в этом году. Отсюда возникает потребность в продуктах. С наступлением майских праздников жители Северной столицы открывают дачный сезон — так в онлайн-опросе ответила треть участников.

В свою очередь 27% респондентов уже с первым потеплением выезжают за город, а 16% ездят туда круглый год. Для более молодой аудитории, чей возраст варьируется от 18 до 34 лет, отдых на природе начинается позже — в период стабильного теплого лета.

Как уточняется в исследовании, 58% петербуржцев покупают продукты по дороге на дачу или уже на месте. Об этом свидетельствует число построенных маршрутов в крупные магазины в «Яндекс Картах». Подобные направления начинают расти с марта и достигают пика в июле. При этом, используя сервисы доставки продуктов, опрошенные утверждают, что для них комфортная цена за услугу варьируется от 200 до 300 рублей. Однако более трети респондентов готовы платить больше.

В продуктовой корзине дачников чаще всего оказываются: мясо, напитки, свежие овощи и фрукты. Треть респондентов отдают предпочтение натуральным и фермерским продуктам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жители Санкт-Петербурга потратят на отдых в майские праздники в текущем году в среднем 23 тыс. рублей.

Валерия Мальцева