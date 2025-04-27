В Краснодаре скосили сорняки на площади 990 га

С середины марта до настоящего времени в столице Кубани скошены сорняки на общей площади 990 га. В мэрии уточняют, что покос выполнен на 811 га магистральных улиц и 83 га территорий кладбищ. Подрядчики также выкосили более 96,65 га сорняков и карантинной растительности во внутригородских и сельских округах Краснодара. Еще 0,5 га скошено на территории строительных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В администрации Краснодара уточняют, что с сорняками также борются промышленные, сельскохозяйственные и торговые компании, предприятия бытового обслуживания и транспортной сферы, строительные организации, образовательные учреждения, ТОСы, ТСЖ и жители города.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», власти Краснодара планируют масштабную борьбу с амброзией и другими сорняками перед Радоницей, Первомаем и 80-летием Победы. По словам главы города Евгения Наумова, с апреля по июнь в Краснодаре выкосят более 47 млн кв. м сорняков. Из них 42,6 млн кв. м придется на 150 магистральных улиц, парки и скверы, что почти на 900 тыс. кв. м больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также очистят от сорной растительности 4,5 млн кв. м территорий городских кладбищ.

Василий Хитрых