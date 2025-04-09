В Краснодаре усилят борьбу с сорняками перед майскими праздниками

Власти Краснодара планируют масштабную борьбу с амброзией и другими сорняками перед Радоницей, Первомаем и 80-летием Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Планы по ликвидации сорной растительности обсуждались на заседании специальной комиссии под руководством заместителя главы краевой столицы Максима Онищенко.

«Амброзия и другие сорняки угрожают здоровью многих людей, и наша совместная задача свести ее цветение к минимуму. Особенно важно навести санитарный порядок до таких значимых событий, как Радоница, 1 Мая и 80-летие Великой Победы»,— отметил вице-мэр Краснодара.

По словам главы города Евгения Наумова, с апреля по июнь в Краснодаре выкосят более 47 млн кв. м сорняков. Из них 42,6 млн кв. м придется на 150 магистральных улиц, парки и скверы, что почти на 900 тыс. кв. м больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также очистят от сорной растительности 4,5 млн кв. м территорий городских кладбищ.

Для контроля ситуации организованы рейдовые группы, которые будут мониторить состояние частного сектора, пустырей и земель, прилегающих к участкам под строительство, складам, магазинам, школам, детским садам, медучреждениям и местам массового пребывания горожан. На владельцев участков с карантинными сорняками составят административные материалы и направят их в Россельхознадзор.

К Радонице в Краснодаре также отремонтируют дороги, наведут порядок и уберут аварийные деревья на кладбищах. В Родительский день будут введены дополнительные маршруты общественного транспорта и увеличено количество автобусов и трамваев на существующих линиях.

Анна Гречко