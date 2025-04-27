В Крыму в летний сезон 2025 года будет работать более 400 детских лагерей

В 2025 году в Крыму будет работать более 400 объектов детского оздоровительного отдыха, в которых планируется оказать услуги более 190 тыс. детей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале gредседатель Гоcсовета Республики Крым Владимир Константинов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, в оздоровительных лагерях Крыма также будут отдыхать дети участников СВО, жителей новых субъектов России, а также приграничных территорий, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. «Мы посетили многие крымские детские лагеря, видели их состояние, степень их готовности. Отмечу, что большинство из них обновили материальную базу, в том числе за счет инвесторов»,— пишет господин Константинов по итогам обсуждении основных тем на заседании Президиума Совета законодателей России, мероприятия которого проходят в Санкт-Петербурге

По словам спикера крымского парламента, важно сохранить интерес бизнеса к теме детского отдыха и оздоровления, в том числе за счет урегулирования вопроса количества проверок профильных объектов. Для стимулирования развития отрасли Владимир Константинов предлагает разработку отдельной государственной программы.

«Оздоровление детей напрямую связано с задачей народосбережения, которую поставил наш Президент. Детям нужно солнце, витамины, общение. В Крыму всё это есть, у нас колоссальный исторический материал для интеллектуального развития детей, их патриотического воспитания»,— резюмировал господин Константинов.

Василий Хитрых