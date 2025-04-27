Просроченный долг заемщиков Ростовской области составил 35,8 млрд рублей

По состоянию на 1 марта 2025 года просроченная задолженность жителей Ростовской области перед банками (свыше трех месяцев) по потребительским кредитам, исключая ипотеку, составила 35,8 млрд руб. Динамика роста за первые два месяца текущего года — 7,2% (на 1 января 2025 года просроченных долг составлял 33,5 млрд руб.). Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным коллекторов, общий портфель задолженности жителей Ростовской области перед банками по розничным кредитам составляет на 1 марта 407 млн руб. Доля просроченной задолжности из этого объема — 8,22%.

Наибольший накопленный объем неплатежей у жителей Москвы (115,6 млрд руб.), Московской области (101,6 млрд руб.), Краснодарского края (61,1 млрд руб.), Санкт-Петербурга (46,4 млрд руб.) и Тюменской области (44,7 млрд руб.). В целом по России в январе-феврале 2025 года просроченная задолженность по розничным банковским кредитам без учета ипотеки увеличилась сразу на 97,5 млрд рублей и превысила 1,27 трлн руб. Прирост просроченного долга россиян перед банками за 2024 год составил 109 млрд руб., за 2023 год — 43 млрд руб.

По мнению генерального директора коллекторского агентства «Долговой консультант» Дениса Аксенова, на стыке лета-осени 2024 года банки, на фоне разговоров об ужесточении требований к заемщикам, мотивировали граждан брать кредиты. В итоге, отмечает эксперт, люди ошиблись в расчетах и теперь не могут платить. Еще одной причиной резкого роста новых проблемных долгов, по мнению господина Аксенова, стала ситуация, при которой невозможно рефинансировать ранее взятые кредиты, в том числе

псевдорефинансировать, когда люди погашают текущие долги новыми кредитами.

«Все начнет выравниваться, когда ключевая ставка начнет свой путь к снижению, что приведет к удешевлению кредитов. Впрочем, параллельно с удешевлением кредиторы серьезно ужесточат требования к заемщикам и их платежеспособности. Именно для того, чтобы избежать повторения роста просроченной задолженности»,— резюмирует Денис Аксенов.

Василий Хитрых