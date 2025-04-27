Мошенники пытались похитить 15 млн рублей у клиентов Wildberries

Служба безопасности маркетплейса Wildberries совместно с компанией Russ выявила и заблокировала серию попыток взлома личных кабинетов пользователей. Злоумышленники пытались украсть у клиентов более 15 млн руб., сообщает управление МВД России по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Мошенники рассылали потенциальным жертвам через мессенджеры файлы, замаскированные под архивы с фотографиями, например, с подписью «Посмотри, это ты на фото?». При скачивании такого файла устройство заражалось вредоносным ПО, которое давало преступникам доступ к аккаунту пользователя на Wildberries. Затем мошенники совершали покупки от имени владельцев кабинетов.

Благодаря двухуровневой системе защиты с использованием искусственного интеллекта удалось выявить аномалии в поведении зараженных устройств по сравнению с обычным активностью пользователей. В результате 99,9% транзакций, инициированных злоумышленниками, были деактивированы, а попытки хищения пресечены, уточнили в МВД.

О создании в России систем противодействия мошенничеству — в материале «Ъ» «Личность разложат на векторы».