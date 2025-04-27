Фигурант дела о производстве 83 кг мефедрона в Кузьме обвинен в отмывании денег

На ижевчанина — фигуранта дела о производстве почти 83 кг мефедрона в подпольном наркоцехе — возбудили новое уголовное дело о легализации полученных от продажи наркотиков средств через криптовалюту, сообщает полицейский интернет-портал «МВД Медиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Следующая фотография 1 / 4 Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

В декабре 2024-го «Ъ-Удмуртия» писал, что силовики обнаружили нарколабораторию в частном доме в селе Кузьма на территории Кезского района. Полицейские изъяли из наркоцеха и тайника в лесополосе почти 83 кг мефедрона, свыше 180 полимерных канистр с жидкостями, весы и реактор холодного синтеза.

Организатором нарколаборатории назвали 31-летнего безработного ижевчанина, его обвинили в производстве синтетики и покушении на ее сбыт (ст. 228.1 УК РФ, до пожизненного). Фигуранта заключили под стражу.

«Выручку наркоделец получал в криптовалюте на обезличенный счет, а далее конвертировал ее в рубли и переводил на различные банковские карты»,— пишет «МВД Медиа».

По данным интернет-портала, таким образом фигурант ввел в оборот почти 4 млн руб. На него завели новое уголовное дело об отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы).