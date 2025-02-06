В Удмуртии организатору нарколаборатории вменяют производство 83 кг мефедрона

В Удмуртии 31-летнего организатора нарколаборатории обвиняют в производстве почти 83 кг мефедрона. Об этом в Telegram сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Волк, Telegram Фото: Ирина Волк, Telegram

В декабре 2024 года в придомой постройке на территории Кезского района обнаружили свыше 57 кг мефедрона, 182 полимерные канистры с жидкостями, весы и реактор холодного синтеза. Дополнительно оперативники обнаружили тайник в лесополосе, где находились свертки с примерно 26 кг мефедрона, подготовленные для сбыта.

Экспертиза подтвердила наличие мефедрона, и теперь против фигуранта возбудили новое уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Производство и покушение на сбыт наркотиков». По статье предусмотрено до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Расследование продолжается.