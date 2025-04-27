В Татарстане за сутки произошло 19 пожаров

В Татарстане за последние сутки подразделения Государственной противопожарной службы реагировали на 19 пожаров. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по Татарстану.

8 возгораний произошли в жилом секторе, а 7 были связаны с горением сухой травы и мусора.

Пожарные также 16 раз выезжали по ложным вызовам и 6 раз — для взаимодействия с другими службами. Девять раз их привлекали к ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики происшествий за минувшие сутки не зарегистрировано.

Влас Северин