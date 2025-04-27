Прокуратура Кубани: ранний заезд в отель отдельными сутками не считается

В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали нюансы введенного в 2025 году на территории Кубани туристического налога, уплачиваемого компаниями и гражданами, оказывающими услуги по временному проживанию физических лиц. Речь идет об оказании услуг по временному проживанию, если оно длится меньше суток, а также при раннем заезде или позднем выезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото пресс-службы ГК "Алеан" Фото: Фото пресс-службы ГК "Алеан"

«Период времени предоставления услуги по временному проживанию при раннем заезде и позднем выезде из средства размещения отдельными сутками не признается»,— сообщили в ведомстве.

В прокуратуре добавляют, что заселение туриста на несколько часов, как и его ранний заезд, а также задержка выезда после расчетного часа признаются оказанием услуг по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения.

«Поскольку Налоговый кодекс РФ не содержит специальных положений по порядку исчисления туристического налога при оказании услуг по временному проживанию за неполные сутки, то, по разъяснению налоговиков, в отношении таких услуг налог исчисляется со стоимости таких услуг»,— сообщили в прокуратуре края.

Василий Хитрых