«Белгородстрой» увеличил чистую прибыль до 1,1 млрд рублей в 2024 году

ООО «Белгородстрой» Мадата и Рубена Дарчинян по итогам 2024 году увеличило чистую прибыль почти в четыре раза — с 290 млн до 1,1 млрд руб. Это следует из данных Rusprofile. Выручка общества также выросла — на 43%, с 4,7 до 6,8 млрд руб.

Себестоимость продаж «Белгородстроя» увеличилась с 4 млрд до 5 млрд руб. Прибыль от продаж выросла с 370 млн до 1,4 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании увеличилась с 755 млн до 1,9 млрд руб. Кредиторская задолженность выросла 381 млн до 854 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Белгородстрой» зарегистрировано в 2005 году в Белгороде для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Гендиректор и владелец доли в 63,25% — Мадат Дарчинян. Еще 36,75% принадлежат Рубену Дарчиняну. С мая 2010 года компания заключила 1322 госконтрактов на 44,3 млрд руб.

В феврале сообщалось, что подряд на четвертый этап благоустройства Центрального парка в Белгороде получило ООО «Белгороддорстрой». Общая стоимость четырех этапов благоустройства парка составляет 1,4 млрд руб. Все контракты на них достались «Белгороддорстрою».

Егор Якимов