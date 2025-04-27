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В Самарской области ожидаются заморозки в начале следующей недели

В Самарской области в ночь с 28 на 29 апреля ожидается похолодание до -5, сообщили в областном ГУ МЧС. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой»,— говорится в сообщении. 

По данным Приволжского УГМС, прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя, переходящими в мокрый снег.

Сабрина Самедова

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