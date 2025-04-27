В Самарской области ожидаются заморозки в начале следующей недели

В Самарской области в ночь с 28 на 29 апреля ожидается похолодание до -5, сообщили в областном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, поэтому рекомендуем для защиты растений обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой»,— говорится в сообщении.

По данным Приволжского УГМС, прохождение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться осадками в виде дождя, переходящими в мокрый снег.

Сабрина Самедова