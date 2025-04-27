В алтайском селе горят железнодорожные склады

В селе Веселоярск Рубцовского района пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в складских помещениях, сообщили в МЧС Алтайского края. Огнем охвачено около 6 тыс. кв. м. Горящие склады расположены вдоль железнодорожных путей.

В борьбе с огнем задействованы 54 человека и 17 единиц техники, а также привлечен пожарный поезд. Сообщается, что пожар локализован, на движение поездов возгорание не повлияло. «Угрозы перехода на жилые дома нет»,— подчеркнули в ведомстве.

Предположительно на складах хранятся стройматериалы. Причина пожара выясняется.

Михаил Кичанов