Рост просроченных неплатежей по банковским кредитам на Кубани вырос на 10%

Краснодарский край вошел в ТОП-3 среди российских регионов по размеру неплатежей по банковским кредитам, уступив только Москве и Московской области. Просроченная задолженность по розничным банковским кредитам без учета ипотеки в Краснодарском крае выросла по состоянию на 1 марта 2025 года до 61,1 млрд руб. Динамика роста данного показателя за январь-февраля текущего года составила в регионе 10,4% (просроченная задолженность по потребкредитам на 1 января 2025 года составляла на Кубани 55,3 млрд руб.). Такие данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно аналитикам агентства, в целом задолженность по розничным банковским кредитам на Кубани на 1 марта текущего года составляет 691,2 млрд руб. Таким образом, доля просроченной задолженности (неплатежи свыше трех месяцев) в общем портфеле составляет 8,01%.

В целом по России в за два месяца текущего года накопленный объем неплатежей вырос на 8% при росте на 10% за весь 2024 год. В январе-феврале просроченная задолженность по розничным банковским кредитам без учета ипотеки увеличилась на 97,5 млрд руб., общий размер неплатежей превысил 1,27 трлн руб. Наибольший накопленный объем неплатежей у жителей Москвы (115,6 млрд руб.), Московской области (101,6 млрд руб.), Краснодарского края (61,1 млрд руб.), Санкт-Петербурга (46,4 млрд руб.) и Тюменской области (44,7 млрд руб.)

В Адыгее объем просроченных розничных кредитов составляет 5,8 млрд руб. (рост за январь-февраль — 8,6%). Доля просроченного долга к общему портфелю задолженности (53,3 млрд руб.) составляет 10%.

В Республике Крым размер просроченных банковских кредитов достиг почти 4 млрд руб., увеличившись с января по март на 18,5%. Доля «просрочки» в объем объеме неплатежей (89,8 млрд руб.) составляет 3,75%. В Севастополе объем просроченного долга составил на начало марта этого года 923 млн руб. Всего жители города-героя должны банкам 25,8 млрд руб., доля просроченного долга составляет 3%.

Как отмечает генеральный директор коллекторского агентства «Долговой консультант» Денис Аксенов, кредиторы столкнулись с массовостью неплатежей по кредитам, оформленным на стыке лета-осени 2024 года, когда на фоне разговоров об ужесточении требований к заемщикам людей мотивировали брать кредиты. «Как результат — заемщики ошиблись в расчетах и не могут платить»,— комментирует эксперт.

По его словам, еще одной причиной резкого роста неплатежей по кредитам стала ситуация, при которой невозможно рефинансировать ранее взятые займы, в том числе, псевдорефинансировать, когда люди погашают текущие долги новыми кредитами. Господин Аксенов считает, что ситуация станет лучше, когда ключевая ставка будет снижаться, что приведет к удешевлению кредитов.

Дмитрий Михеенко