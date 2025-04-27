Участок трассы в Туринском районе перекрыли из-за паводка в реке Тура
Движение на 9-километровом участке автодороги Благовещенское – Жуковское – Кумарьинское в Туринском муниципальном округе временно ограничено из-за повышения уровня воды в реке Тура, сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
На опасных участках трассы установлены временные знаки «Движение запрещено» для обеспечения безопасности автомобилистов.
В целом по Среднему Уралу сейчас действует ограничение на семи участках дорог, пострадавших от подтопления. Водителей просят учитывать изменения в движении и соблюдать осторожность на трассах.