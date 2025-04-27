Арестован причастный к краже сумочки Gucci министра внутренней безопасности США

В ходе расследования обстоятельств кражи сумочки министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм произведен арест. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к расследованию. По словам этих источников, в ближайшее время ожидается еще «множество» арестов.

Власти пока не подтверждают и не опровергают это сообщение и не раскрывают детали расследования. «В интересах безопасности наших сотрудников мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть в настоящее время это сообщение. В случае предъявления обвинений Министерство внутренней безопасности предоставит публичную информацию в соответствии с действующими процедурами»,— заявил представитель Секретной службы США Энтони Гульелми. Секретная служба обеспечивает охрану высших должностных лиц государства, в том числе и министра Ноэм.

Министра обокрали в вашингтонском ресторане The Capital Burger в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, когда она обедала там с членами семьи. Сотрудники Секретной службы находились в ресторане, однако смогли выявить кражу только после просмотра записей видеокамер, установленных в зале. По данным многочисленных источников, в сумочке Gucci находились $3 тыс. наличными, права на имя Кристи Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в Министерство внутренней безопасности, косметичка и чековая книжка.

Виктор Буй