«ЗапСибНефтехим» на 50% завершил строительство дегидрационной установки

В Тобольске на 50% завершено строительство нового объекта завода «ЗапСибНефтехим» — дегидрационной установки ДГП-2, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. Она предназначена для производства пропилена посредством дегидрирования пропана и переработки пропилена в полипропилен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «ЗапСибНефтехим» — является частью Тобольской промышленной площадки «СИБУР Холдинг»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ «ЗапСибНефтехим» — является частью Тобольской промышленной площадки «СИБУР Холдинг»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Строительные работы начались в августе 2023 года при участии высокопоставленных лиц, включая министра энергетики России Николая Шульгинова, полпреда президента в УрФО Владимира Якушева, губернатора Тюменской области Александра Мора и председателя правления СИБУР Михаила Карисалова.

На объекте сейчас, в частности, проводится монтаж печей для нагрева сырья, сборка компрессора продуктового потока, создание эстакад для связи ДГП-2 с действующим производством.

По данным пресс-службы СИБУРа, предприятие будет выпускать новые для России марки, востребованные в автомобилестроении, производстве медоборудования, а также для упаковки товаров.

«Строительство нового завода позволяет вместо продажи углеводородов на экспорт производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. После запуска производства на полную мощность наша страна войдет в топ-5 мировых производителей полипропилена. Мощность предприятия составит 570 тыс. тонн полипропилена в год»,— напомнил губернатор Александр Mоор.

«ЗапСибНефтехим» — крупнейший нефтехимический комплекс России по выпуску полиолефинов (полиэтилена и полипропилена). Является частью Тобольской промышленной площадки «СИБУР Холдинг».

Анастасия Брагина