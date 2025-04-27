На территорией Крыма силы ПВО уничтожили три беспилотника

Утром в воскресенье, 27 апреля, в период с 8.20 до 8.45 над территорией Республики Крым дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Позже в министерстве добавили, что еще один украинский беспилотник был сбит над полуостровом около 9.45.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В субботу, 26 апреля, украинский беспилотник был уничтожен в небе над Крымом дежурными средствами ПВО около 09.15

Также, по данным министерства, в течение прошедшей ночи с 23.00 до 04.00 силы ПВО уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников в Брянской области.

Василий Хитрых