Модульный бассейн за 370 млн рублей построят в Омске

Дирекция по управлению спортивными сооружениями Омской области намерена построить модульный бассейн на улице Бульварная в Омске. Соответствующий тендер стоимостью 370 млн руб. объявлен на портале «ЕИС Закупки». Заявки принимаются до 12 мая, дата аукциона — 13 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Согласно проектной документации, площадь одноэтажного спортивного сооружения составит около 1,9 тыс. кв. м. Габариты плавательного бассейна — 25 на 16 м. Наряду с поставкой и монтажом спортивно-технологического оборудования, подрядчик обязуется подключить объект к инженерным сетям и выполнить работы по благоустройству территории.

Спортивно-технологического оборудования для модульного бассейна должно быть поставлено в течение 100 дней, на монтаж заказчик отводит 105 дней. Предельный срок выполнения контракта — 15 декабря 2025 года.

Михаил Кичанов