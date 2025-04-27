Ингушетия лидирует среди регионов РФ по дешевизне набора продуктов для шашлыка

Республика Ингушетия стала лидером среди российских регионов по самой низкой средней стоимости набора продуктов для приготовления шашлыка - 2348 руб. Рейтинг составлен РИА «Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

В зону стоимости набора для шашлыка от 2348 до 2804 руб. вошли республики Крым, Адыгея, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания. Самый дорогой набор продуктов для шашлыка — на Чукотке (6153 руб.).Стоимость продуктов для шашлыка в Краснодарском крае варьируется 2804 до 3154 руб. Это вторая ценовая зона рейтинга. В эту же зону на Юге России и Северном Кавказе входят Ростовская область, Севастополь, Ставропольский край и Карачаево-Черкесия.

Средняя стоимость набора для шашлыка в России составила 3102 руб.

В исследуемый набор для шашлыка входят: говядина — 1 кг, курица — 1 кг, сосиски — 1 кг, огурцы — 300 г, помидоры — 300 г, лук — 400 г, грибы — 600 г, специи — 30 г, кетчуп — 300 г, майонез — 300 г, зелень — 200 г, хлеб — 400 г, сок — 2 л и вода — 4 л.

Василий Хитрых