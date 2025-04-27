Один человек ранен в результате атаки беспилотников на Курскую область

В результате ночных атак украинских беспилотников самолетного типа на Беловской район Курской области пострадал 52-летний местный житель. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В момент удара курянин находился возле здания школы в селе Песчаном, в которой из-за атаки БПЛА начался пожар. Жителя с осколочными ранениями госпитализировали в Курскую облбольницу. Также, по данным господина Хинштейна, был атакован маслозавод в слободе Белой — о разрушениях не сообщается.

Егор Якимов