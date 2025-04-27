В первом квартале 2025 года медианная зарплата в вахтовых вакансиях по России составила 154,5 тыс. руб. Среди регионов страны Чувашия заняла 39-е место с предложением в 155 тыс. руб., Татарстан — 47-е (154,6 тыс.), а Марий Эл — 49-е (154,4 тыс.). Об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан, Чувашия и Марий Эл оказались в середине рейтинга по зарплатам вахтовиков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Татарстан, Чувашия и Марий Эл оказались в середине рейтинга по зарплатам вахтовиков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Татарстане лишь 4% вакансий в первом квартале пришлись на вахту, что выше, чем в Московской области (1%), но ниже среднероссийского показателя (6%). За год доля предложений с такой занятостью в республике уменьшилась на 18%. В Марий Эл такие вакансии готовы рассматривать лишь 3% соискателей. В Чувашии, как и в среднем по России, 6% вакансий в первом квартале пришлись на вахту. За год доля предложений с такой занятостью уменьшилась на 22%.

Среднероссийский уровень зарплат для вахтовиков оказался вдвое выше обычных предложений на рынке труда (74 тыс. руб.). Наименьшие ставки зафиксированы в Карачаево-Черкесии — от 108 тыс. руб.

В топ-20 регионов с наибольшей долей вахтовой работы также вошли Республика Бурятия и Еврейская автономная область с показателем 25%, Якутия и Иркутская область — 24%, Красноярский край — 21%, а Республика Башкортостан — 20%.

Наиболее востребованы вахтовые работники из числа водителей, на которых приходится 14% всех таких вакансий. За ними следуют машинисты (10%) и разнорабочие (8%). Вахтовые предложения также есть для слесарей, сантехников, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков, сварщиков и электромонтажников.

Влас Северин