В Тольятти появился мини-музей Владимира Жириновского

В Тольятти состоялось открытие мини-музея, посвященного памяти Владимира Жириновского. Экспозиция выставлена в штабе местного отделения ЛДПР. Об этом сообщил депутат городской думы Натаниэль Папурин.

По словам парламентария, экспонаты мини-музея собирались по всей России. «Владимир Жириновский был выдающимся политиком. Открытие мини-музея мы специально организовали в день рождения основателя ЛДПР. Его заявления в прошлом актуальны и сегодня. Также поражают своей точностью прогнозы гения, которые сбываются спустя годы»,— отметил господин Папурин.

Евгений Чернов