Спикер крымского парламента назвал пиратством действия Украины в Черном море

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов прокомментировал ситуацию с задержанием украинскими властями иностранного судна с зерном в акватории Черного моря. СБУ, по его словам, утверждает, что судно является частью теневого флота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Напомним, ранее появилась информация о том, что СБУ и Пограничная служба Украины в ходе спецоперации задержали во внутренних водах судно под флагом одной из стран Азии. По информации офиса генпрокурора Украины, в конце 2024 года сухогруз вывез из порта Севастополя более 4,6 тыс. т пшеницы, вероятно собранной в Запорожской и Херсонской областях, которую переправляли в третьи страны через территорию Крыма. Во время обысков на судне изъяли навигационное оборудование, компьютер, мобильные телефоны, судовую документацию и другие документы.

«Впечатление такое, что это — сюжет одной из серий “Пиратов Карибского моря”. Но это — не голливудский блокбастер и другое море. Тем не менее, пиратские ухватки киевского режима теперь испытали на себе граждане и власти “одной из стран Азии”. Возможно, они узнали для себя что-то новое об Украине. Нас случившееся не удивляет. Точнее, не удивляет поведение Киева, в отличие от навязчивых призывов с ним о чем-то договариваться»,— написал господин Константинов в своем telegram-канале.

Парламентарий заявляет, что украинские порты «превратились в настоящие пиратские базы» и моряки всего мира, по его мнению, должны по мере возможности «избегать их как подводных рифов». «В цивилизованном мире с пиратами и террористами не договариваются»,— резюмировал Владимир Константинов.

Василий Хитрых