Иван Барбашев забросил победную шайбу в овертайме матча play-off Кубка Стэнли

Забитый в овертайме гол российского нападающего Ивана Барбашева принес победу «Вегас Голден Найтс» в четвертом матче первого раунда play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Миннесота Уайлд». Игра завершилась со счетом 4:3.

Кроме Барбашева в составе «Вегаса» голы забили Ши Теодор, Николя Руа и Томаш Гертл. У «Миннесоты» отличились Марко Росси, Маркус Фолиньо и Джаред Серджен. Российские форварды Кирилл Капризов и Яков Тренин отметились результативными передачами.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2. Следующий матч пройдет в ночь на 29 апреля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Таисия Орлова