В Армавире задержали лжесотрудника полиции

Правоохранители Армавира установили личность, задержали и доставили в отделение полиции 21-летнего местного жителя, который в форме сотрудника ДПС регулировал дорожное движение на улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Армавиру установили местонахождение парня и доставили в отдел полиции. Молодой человек пояснил, что купил форменное обмундирование для того, чтобы снять ролик в социальные сети. Проводится проверка, по итогам будет принято предусмотренное законодательством решение»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Василий Хитрых