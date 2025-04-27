В мужской гимназии им. А. П. Чехова в Таганроге посадили липовую рощу

В Гимназическом саду, расположенном на ул. Октябрьской в Таганроге, в середине апреля появилась вишневая роща, сегодня её дополнила живописная липовая аллея, сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Эти события являются частью масштабной кампании по благоустройству территории вокруг исторически значимого объекта – здания бывшей мужской гимназии, где получал образование А.П. Чехов. Осуществление этого проекта стало реальным благодаря поддержке Правительства Ростовской области и областного министерства культуры», – пояснила Светлана Камбулова.

По словам градоначальника, в высадке деревьев участвовали сотрудники отдела культуры и работники школы.

«Выражаю признательность директору Таганрогского музея-заповедника Елизавете Липовенко и ее талантливому коллективу за преданность чеховскому наследию»,— написала госпожа Камбулова.

Глава Таганрога так же напомнила, что в 2024 году на объекте начался капремонт территории и наружных инженерных сетей. Параллельно высажено 68 молодых деревьев. По проекту возле здания гимназии будет восстановлен зеленый газон площадью свыше 1,2 тыс. кв. м.

Валентина Любашенко