В Магнитогорске в ДТП погибла выпавшая из машины водительница

Сотрудники ГАИ в Магнитогорске устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла выпавшая из машины горожанка. Авария произошла 26 апреля на улице 9 мая, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Челябинской области.

По предварительным данным, 36-летняя водительница автомобиля ВАЗ-2112 не справилась с управлением на изгибе дороги вправо и совершила наезд на бордюрный камень, расположенный слева по ходу движения машины. После чего водительская дверь самопроизвольно открылась, а горожанка выпала на трамвайные пути.

В результате ДТП водительница скончалась от полученных травм на месте происшествия. В момент движения она не была пристегнута ремнем безопасности.