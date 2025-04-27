В Казани за сутки произошло 154 ДТП

В Казани за последние сутки зарегистрировано 154 дорожно-транспортных происшествия. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В результате аварий пострадал 1 человек, погибших нет. Среди происшествий — столкновение из-за проезда на запрещающий сигнал светофора.

Из общего числа ДТП 62 случая оформлены через центры обработки, еще 37 аварий с материальным ущербом зафиксированы сотрудниками ГИБДД на местах.

За сутки выявлено 11 водителей в состоянии опьянения и 2 человека, управлявших транспортом без прав. В отделы полиции доставлены 11 граждан, подозреваемых в совершении преступлений.

Влас Северин