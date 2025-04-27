В Чувашии в 2025 году благоустроят 25 общественных пространств за 330,5 млн рублей

В 2025 году в Чувашской Республике планируется благоустройство 25 общественных территорий, общий объем финансирования составит 330,5 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Олега Николаева.

Объекты были выбраны жителями в ходе Всероссийского голосования в 2024 году. Благоустройство запланировано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также в 2025 году завершится реализация проектов-победителей VIII Всероссийского конкурса лучших проектов городской среды в Мариинском Посаде и Канаше. Также начнется работа над проектами в Цивильске и Ядрине, которые стали победителями в IX Всероссийском конкурсе.

Влас Северин