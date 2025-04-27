«Для города — это более надежное энергоснабжение, упрощение подключения к электро- и тепловым сетям»

Правительство России одобрило проект расширения Краснодарской ТЭЦ, управляемой ООО «Лукойл-Кубаньэнерго», за счет строительства новой паросиловой установки мощностью 150 МВт. Старший менеджер практики «Стратегический консалтинг» Андрей Максимов считает, что реализация проекта позволит улучшить ситуацию с электро- и теплоснабжением города.

Андрей Максимов

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«Краснодарская ТЭЦ (1 025 МВт) является основным источником энергоснабжения города. Ее роль в энергоснабжении края трудно переоценить — на нее приходится более 40% от установленной мощности энергосистемы региона. Остальные крупные станции располагаются в других городах региона: Сочи, Адлер, Туапсе.

При этом Краснодарский край является энергодефицитным: при потреблении в 30 млрд кВт*ч собственная выработка составляет всего 11 млрд кВт*ч. Рост энергопотребления только с 2019 года составил 4 млрд кВт*ч. Остальная электроэнергия поступает из соседних профицитных регионов: Ростовской области (с ее крупной Ростовской АЭС) и Ставропольского края.

В Центральном энергорайоне Краснодарского края (Краснодарский и Усть-Лабинский энергоузлы) высок риск ввода графиков аварийного ограничения потребления электрической энергии (мощности). В ремонтных схемах нагрузка трансформаторов будет превышать нормативную на 22-38%. Объемы возможного аварийного отключения составляют от 35 до 55 МВт. И это в нынешней ситуации.

В перспективе рост потребления электроэнергии в регионе сохранится. Только на новые жилые комплексы требуется 40 МВт дополнительной присоединенной мощности. К 2030 году планируемое потребление Краснодарского края составит 37 млрд кВт*ч.

В этой ситуации ввод новой генерации в регионе, в том числе в Краснодаре, центре электрических нагрузок с растущим потреблением, является наиболее логичным решением. Кроме того, не надо забывать, что на Краснодарской ТЭЦ работает ПГУ мощностью 440 МВт на базе японских турбин Mitsubishi, обслуживание которых в настоящее время затруднено.

Новая установка даст региону около 1 млрд кВт*ч, что вместе со строительством генерации на других объектах края позволит не допустить дефицита электроэнергии и снизить вероятность аварийных отключений.

Тем не менее, на фоне роста потребления и регионом, и городом в среднесрочной перспективе может стать вопрос о дальнейшем расширении станции.

Расширение Краснодарской ТЭЦ позволит также улучшить ситуацию с теплоснабжением города. Так, дефицит тепловой мощности по договорной тепловой нагрузке на Краснодарской ТЭЦ по состоянию на 2023 год составлял 45 Гкал/ч.

Таким образом, для самого города новый блок — это более надежное энергоснабжение, упрощение подключения к электро- и тепловым сетям новых потребителей, ну и, безусловно, новые рабочие места, как на время строительства, так и в период эксплуатации».