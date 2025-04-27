Управляющая компания ОЭЗ «Пермь» получила чистую прибыль 31 млн рублей

АО «Управляющая компания “Особая экономическая зона Пермь”» опубликовало отчет о финансовых итогах за 2024 год. Согласно бухгалтерскому балансу, в отчетном периоде общество получило чистую прибыль в размере 31 млн руб. (годом ранее — 87 тыс. руб.). Рост показателя — более чем на 3500%. Прибыль сложилась за счет поступлений в графе «прочие доходы» — 64 млн руб., что в два раза больше показателя 2023 года (32 млн руб.). В 2024 году общество также получило доходы от размещения средств на банковских депозитах — 21 млн руб. (годом ранее такого дохода не было).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

В минпроме Пермского края, который является учредителем ОЭЗ, комментировать цифры отказались.

АО «Управляющая компания “Особая экономическая зона Пермь”» управляет одноименной ОЭЗ, созданной постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Уже десять предприятий стали резидентами ОЭЗ, три из них получили этот статус в 2024 году. Суммарно они создадут около 160 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 2,63 млрд руб. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» 144,6 га свободных земельных участков для размещения будущих резидентов.