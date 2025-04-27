В Йоркшире вооруженный арбалетом британец ранил троих человек

В британском городе Лидс местный житель вооружился арбалетом и пневматическим оружием, а после напал на нескольких людей. Были ранены трое человек. Две женщины получили серьезные травмы, сообщила полиция Йоркшира.

38-летнего нападавшего задержали. Его пришлось доставить в больницу, потому что он ранил себя. «Из-за обстоятельств происшествия ведущую роль в расследовании взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом»,— заявил начальник антитеррористического отдела, детектив Джеймс Данкерли.

Задержанный напал на людей во время традиционного барного тура, который проходит на улице Отли Роуд, пишет The Telegraph. Студенты, у которых закончился семестр, последовательно выпивают во всех 19 пабах и барах, расположенных на улице. Пытался ли задержанный напасть именно на участников тура, не уточняется.

Александр Рыльский