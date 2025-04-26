Омбудсмен Москалькова: армия Украины захватила 52 жителя Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что военнослужащие армии Украины вывезли 52 мирных жителя с территории Курской области. Этих людей продолжают удерживать на Украине.

Госпожа Москалькова назвала это нарушением международных норм и принципов справедливости и человечности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Сегодня, 26 апреля, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о полном освобождении Курской области. Вооруженные силы Украины перешли российско-украинскую границу в регионе 6 августа 2024 года. Бои в области продолжались до сих пор.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».