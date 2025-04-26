Игры «Локомотива», Вадим Самойлов и «Почтарь»

В Ярославле в период с 27 апреля по 4 мая состоятся концерт к 80-летию Победы, спектакль «Похороните меня за плинтусом», а также пройдут матчи «Локомотива» в рамках полуфинала Кубка Гагарина. Ярославцы смогут посмотреть киноновинку с Александром Петровым «Почтарь», а в Рыбинск приедет известный комик Мария Маркова. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр со съемок фильма "Почтарь"

Фото: НМГ Кинопрокат Кадр со съемок фильма "Почтарь"

Фото: НМГ Кинопрокат

Пасха

27 апреля состоится Пасхальный фестиваль на Советской площади. С 11 часов жителей и гостей города будет ждать насыщенная программа, в которую войдут выступления творческих коллективов, в том числе церковных. В рамках фестиваля будет подготовлена зона фуд-корта, где все желающие смогут попробовать местные блюда: плов по-ярославски, ярославские булки с рваной говядиной и овощами, фермерский шашлык, мороженое, лимонады, ярославские хот-доги. Особое место в программе займет большой пасхальный пирог.

Спорт

27 апреля ярославский ХК «Локомотив» начнет свое выступление в полуфинале Кубка Гагарина. В третьем раунде плей-офф соперником железнодорожников будет «Салават Юлаев» из Уфы. Второй матч состоится 29 апреля. Билеты на «Арену-2000» остались на обе игры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арена-2000

Фото: Андрей Иванов Арена-2000

Фото: Андрей Иванов

Концерты

27 апреля в баре «Руки Вверх!» выступит группа «Гудтаймс». Коллектив отправляется в тур со своими лучшими песнями. Среди них такие композиции, как «Спасибо, Артем», «Пора смириться», «Гори», «Видение» и другие хиты. Стоимость билета – от 1,8 тыс. руб.

27 апреля в «Миллениуме» состоится концерт основателя и лидера группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова. В ходе шоу прозвучат любимые зрителями хиты группы, композиции из сольных альбомов музыканта и новые песни. Стоимость билетов — от 3 тыс. руб.

1 мая в Доме Актера пройдет «Майский концерт с джазовым ароматом» с актрисой Аленой Тертовой и ее коллегами из Волковского театра. Гостей ждет букет из известных джазовых и народных композиций, песен из мюзиклов и кинофильмов, романсы. Стоимость билетов — 1,1-1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алёна Тертова

Фото: Волковский театр Алёна Тертова

Фото: Волковский театр

4 мая в Ярославской филармонии состоится концерт «Служить России», посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В программе вечера прозвучат проникновенные песни, знакомые каждому: «На солнечной поляночке», «В городском саду», «Огонек», «В землянке», «Смуглянка», «Соловьи». Программу исполнит ансамбль русских народных инструментов «Золотые купола». Стоимость билетов — 400-800 руб.

Спектакли

28 апреля на сцене Дома Актера «Товарищество актеров» представит спектакль «Похороните меня за плинтусом». Это история о Саше Савельеве, мальчике, живущем с деспотичной бабушкой. Бабушка, движимая любовью и страхом потерять внука, превращает его жизнь в настоящий ад. Она контролирует каждый его шаг, каждое слово, каждую мысль. Стоимость билетов — от 700 руб.

В Волковском театре на будущей неделе можно сходить на спектакли «Предстоящее событие» (27 апреля), «Пушкиниана. Любовь и карты» (30 апреля), «Сирена и Виктория» (1 мая), «Ледяное сердце» (2 мая), «Старый дом» (3 мая). Стоимость билетов — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Старый дом"

Фото: Волковский театр Спектакль "Старый дом"

Фото: Волковский театр

Лекции и встречи

27 апреля в Ярославской областной библиотеке имени Некрасова состоится вечер известной ярославской поэтессы Юлии Захаровой «Души коснулось вдохновение». Госпожа Захарова прочтет свои новые и уже полюбившиеся стихи, а также расскажет о творческом процессе. Вход свободный.

Выставки и экскурсии

В Музее истории города Ярославля имени В. Г. Извекова открылась выставка «Тыловой рубеж». В экспозиции представлены образцы стрелкового оружия и снаряжения периода Великой Отечественной войны, подлинные предметы военного времени, личные вещи и документы работников ижевских оборонных предприятий, всего — более 50 экспонатов.

1-4 мая можно посетить экскурсии «История и архитектура Спасо-Преображенского монастыря». Есть программы с посещением выставки «Трапеза по-ярославски» и экспозиций, а также подъемом на оборонительные сооружения. Стоимость билетов, которые можно купить на сайте Ярославского музея-заповедника, — 400 руб.,

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Кино

28 апреля в КЗЦ «Миллениум» состоится показ художественного фильма «Каруза», который снят на территории Ярославской области и основан на реальных событиях периода Великой Отечественной войны. Это история о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. После кинопоказа состоится встреча с творческой группой фильма во главе с продюсером, режиссером и актером Сергеем Багировым. Стоимость билетов — 250 руб.

В кинозале «Луч» КЗЦ «Миллениум» до 30 апреля можно посмотреть мультфильм «Ай да Пушкин!». Стихи читает Сергей Безруков. Это история о том, как молодой поэт Александр Пушкин, оказавшись в ссылке в скучной деревне, внезапно оказывается в водовороте приключений. Стоимость билетов — 200 руб.

До 30 апреля ярославцы могут посмотреть киноновинку с Александром Петровым «Почтарь». Сюжет: маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может — в военное время за почтой следит военное ведомство. Стоимость билетов — 300 руб.

Рыбинск

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28 апреля в ДК «Вымпел» состоится сольный стендап-концерт известного по шоу «Женский стендап» комика Марии Марковой. Стоимость билета на концерт — от 1,5 тыс. руб.

Подготовила Алла Чижова