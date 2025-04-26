В Чувашии намерены поставлять автоматику для газохимических производств Узбекистана
Предприятия Чувашии планируют поставлять автоматизированные системы управления технологическими процессами в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашской Республики Олега Николаева.
Чебоксарский электроаппаратный завод уже готов начать поставки своей продукции.
«Сегодня обсудили перспективу участия чувашских предприятий в области обеспечения автоматизированными системами управления технологическим процессом. Наши предприятия обладают всеми компетенциями, чтобы комплексно реализовывать современные решения», — сообщил Олег Николаев.