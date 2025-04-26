В Татарстане на развитие волонтерства в туризме выделили почти 3,4 млн рублей

На поддержку волонтерства в сфере туризма и гостеприимства в Казани, а также организацию подготовки туристских волонтеров по основам обслуживания гостей в рамках реализации проекта «Гостеприимная Казань» в 2025 году выделили почти 3,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

В центре Казани планируют установить купольные конструкции для туристов в центральной части города. Помимо установки, подрядчик также обязан обеспечивать их сохранность в ночное время с 31 мая по 31 августа.

Также планируют изготовить минимум 10 тыс. туристических карт Великого Болгара и острова-града Свияжска на русском, английском и татарском языках. Карты Казани будут раздавать на русском и английском языках.

Для волонтеров также проведут профильно-образовательную смену продолжительностью не менее трех дней, в которой примут участие минимум 70 человек.

Влас Северин