В Татарстане навели порядок на объектах культурного наследия, посвященных ВОВ

В Татарстане привели в порядок объекты культурного наследия, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Уборка прошла на Окольном (Пороховом) кладбище и в поселке Юдино Казани. Работы включали восстановление внешнего вида памятников, удаление загрязнений, мха, листвы и мусора.

В апреле субботники прошли также на других воинских мемориалах, включая могилу Героя Советского Союза Магубы Сыртлановой на Ново-Татарском кладбище, захоронения советских воинов на Архангельском кладбище и памятник-мемориал «Аллея Героев» в городе Болгар Спасского района.

Влас Северин